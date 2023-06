Madeira com aviso vermelho e 11 distritos do continente sob aviso amarelo

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus (em Viana do Castelo e Braga) e os 24 (em Castelo Branco) e as máximas entre os 27 graus (em Aveiro) e os 40 (em Évora).





A ilha da Madeira está esta terça-feira sob aviso vermelho e 11 distritos do continente a amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Segundo o IPMA, a costa sul da Madeira vai manter-se sob aviso vermelho, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima até às 20h.

Esperam-se nos próximos dias no arquipélago, temperaturas máximas na ordem dos 30 graus, que nas vertentes sul podem atingir os 35 graus.

O restante arquipélago encontra-se sob aviso amarelo e laranja de tempo quente.

No continente, continuam sob aviso amarelo por causa do calor os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro até às 18h de quarta-feira.

O instituto prevê no continente céu pouco nublado ou limpo, obscurecido por partículas de fumo, proveniente dos incêndios no Canadá, vento por vezes forte no litoral oeste e descida de temperatura na região Sul, em especial no litoral oeste.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus (em Viana do Castelo e Braga) e os 24 (em Castelo Branco) e as máximas entre os 27 graus (em Aveiro) e os 40 (em Évora).

Os comentários estão desactivados.