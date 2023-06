Mulher de 73 anos detida por introdução de droga em estabelecimento prisional de Paços de Ferreira

Recentemente uma outra mulher fora detida, em circunstâncias idênticas, no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.





A Polícia Judiciária deteve, em flagrante delito, uma cidadã portuguesa pela presumível autoria do crime de tráfico de estupefacientes agravado.

A mulher, de 73 anos, foi detida no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo durante o período de visitas, por ter sido detetada a entregar, a um recluso daquele estabelecimento, uma pequena quantidade de cocaína, logo depois apreendida na posse do mesmo, explicou a PJ em comunicado.

A detida vai ser esta terça-feira presente a primeiro interrogatório para aplicação das competentes medidas de coação tidas por adequadas.

Recentemente, uma outra mulher fora detida, em circunstâncias idênticas, no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

“Durante o período das visitas, a suspeita conseguiu entregar a um recluso, seu filho, diversas drogas, designadamente uma quantidade superior a 40 gramas de heroína, cerca de 25 gramas de haxixe e um produto suspeito de se tratar de canabinóides sintéticos”, acrescentou a PJ, em comunicado.

As autoridades acreditam que tendo em conta a variedade e quantidade dos produtos em causa, estes se destinavam a posterior comercialização no interior do estabelecimento prisional.

Presente, ontem, a interrogatório judicial, a detida viu-lhe ser aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

