Liverpool disposto a oferecer valor astronómico para trazer Mbappé

Kylian Mbappé tem sido um dos nomes mais falados neste mercado de verão e agora, as declarações do agente da FIFA, Marco Kirdemir, vieram agitar ainda mais as águas.

"O Liverpool está a competir com o Real Madrid e quer pagar uma fortuna por Mbappé", garantiu, citado pela Rádio Marca, numa transferência que pode chegar aos 300 milhões de euros, um valor nunca antes investido num jogador em toda a história do futebol.

"Falei com pessoas próximas à família do Qatar que dirige o clube e eles disseram-me que estão muito zangados. Queriam e tinham a confiança de que ia renovar com o PSG. O Emir está muito chateado", sublinhou.

O avançado francês tem contrato com o Paris Saint Germain até junho de 2024, depois de ter enviado uma carta ao clube a comunicar que não acionará o ano de contrato extra, até 2025.

Se decidir não renovar e se o PSG não o vender, poderá sair no próximo verão a custo zero.

