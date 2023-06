Kremlin diz que desconhece a localização de Yevgeny Prigozhin

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse não saber onde se encontra Yevgeny Prigozhin que, de acordo com um grupo de monitorização bieolorrusso, terá chegado esta terça-feira de avião a um aeródromo em Minsk.

Não disponho de nenhum dado sobre ele", garantiu Peskov, na habitual conferência de imprensa.

Segundo a equipa de investigação bielorrussa Gayun, que monitoriza a atividade militar no país, o avião privado do oligarca russo que lidera o grupo Wagner terá aterrado hoje no aeroporto militar de Machulishchi, perto de Minsk, às 7h37 locais (4h37 em Lisboa), de acordo com os dados do portal Flightradar24, que também rastreia as ligações aéreas.

Segundo a organização Gayun, outro avião privado como número RA-02878 proveniente de São Petersburgo, Rússia, aterrou às 7h58 (4h58 em Lisboa), também no aeródromo de Machulishchi.

Desconhece-se, até ao momento, se Prigozhin se encontrava a bordo de um dos dois aparelhos. As informações sobre estes dois aviões não foram referidas oficialmente pelas autoridades de Minsk.

