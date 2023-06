Um homem foi encontrado morto em casa, esta terça-feira, em Fafe.

O alerta foi dado por um familiar que viu o homem caído no chão da cozinha, segundo o Correio da Manhã.

No local estiveram os Bombeiros de Fafe e a GNR. As autoridades, no entanto, não suspeitam da existência de crime.

O corpo foi transportado para o hospital de Fafe.

Os comentários estão desactivados.