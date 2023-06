Milhares de mortos em ataques no Afeganistão desde que talibãs assumiram controlo

Apesar de o número representar uma redução de vítimas comparativamente aos anos anteriores de guerra, o relatório publicado pela da missão ONU no Afeganistão revelou que, desde a tomada do poder deste regime, em agosto de 2021, e até final de maio, totalizaram-se 3.774 mortos.





Foram registadas mais de três mil vítimas mortais em ataques no Afeganistão desde que os talibãs chegaram ao poder, informou a ONU.

Apesar de o número representar uma redução das vítimas comparativamente aos anos anteriores de guerra, o relatório publicado pela missão da ONU no Afeganistão (UNAMA) revelou que, desde a tomada do poder deste regime, em agosto de 2021, e até final de maio, totalizaram-se 3.774 óbitos, incluindo 1.095 pessoas que morreram vítimas de atos de violência neste país.

Num relatório anterior, esta organização contabilizou 8.820 mortos civis, incluindo 3.035 em 2020, referindo ainda que três quartos dos ataques registados, desde que os talibãs chegaram à liderança do Afeganistão, aconteceram com dispositivos explosivos improvisados em "áreas povoadas, incluindo locais de culto, escolas e mercados", lê-se no documento.

Os talibãs tomaram o poder em agosto de 2021, quando as tropas dos Estados Unidos e da NATO retiraram do Afeganistão, depois de duas décadas de guerra.

Os comentários estão desactivados.