Homem detido com quase 1,5 kg de cocaína no Aeroporto de Lisboa

Detido tinha droga no interior do organismo.





Um homem foi detido no Aeroporto de Lisboa, no passado dia 20 de junho, por tráfico de droga, tendo consigo cerca de 1,4 quilogramas (Kg) de cocaína no interior do organismo.

Em comunicado, divulgado esta terça-feira, a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, informa que o arguido, de nacionalidade estrangeira, “desembarcou no aeroporto de Lisboa, no dia 20 de junho de 2023, transportando no interior do organismo 124 embalagens que continham cocaína, com o peso bruto de cerca de 1,4 Kg".

No decurso do interrogatório judicial, o Ministério Público "requereu a aplicação da medida de coação de prisão preventiva", a qual foi determinada pela Juiz de Instrução Criminal, no dia 24 de junho, quando o arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial.

A investigação prossegue, lê-se ainda a nota, sob a direção do Ministério Público do DIAP de Lisboa, coadjuvado pela Polícia Judiciária.

O inquérito encontra-se em segredo de justiça.

Os comentários estão desactivados.