FBI desvalorizou ameaças de invasão ao Capitólio

O FBI e outros serviços de informações desvalorizaram as ameaças nas redes sociais que prepararam o ataque ao Capitólio, denunciou, esta terça-feira, o Comité de Segurança Interna do Senado dos Estados Unidos.

Esta investigação afirma que as agências federais de informações dos Estados Unidos não cumpriram o seu papel quando não relevaram o perigo das mensagens nas redes sociais e foram relutantes em compartilhar informações sobre a matéria.

"O FBI não seguiu pistas, em 6 de janeiro de 2021, porque não as considerou fiáveis, contrariando as suas regras, que exigem que todas as denúncias recebidas sejam registadas, desde que sirvam a um 'propósito autorizado' para investigação, independentemente da credibilidade", revelou o comité através de um comunicado.

Quatro dias antes do assalto, circulavam mensagens nas redes sociais a alertar para uma possível invasão da sede do Congresso.

Contudo, tanto o FBI como o Gabinete de Informações do Departamento de Segurança Interna aconselharam a Polícia a preparar-se normalmente para a situação.

"O mais surpreendente é que o ataque foi planeado à vista de todos nas redes sociais", argumentou o presidente do comité, o senador Democrata Gary Peters.

Peters acrescentou ainda que, apesar disso, as agências de informações não levaram a sério as ameaças.

