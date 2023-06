Quinze pessoas detidas em operação da PSP contra o tráfico de droga em Lisboa

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa está a realizar uma operação, esta quarta-feira, de combate ao tráfico de droga em diversas freguesias do concelho de Lisboa, Amadora e Odivelas, mas principalmente no Bairro da Cruz Vermelha.

A PSP explica que nesta ação que teve início às 5h, está a ser dado cumprimento a 22 mandados de busca domiciliária.

De acordo com as autoridades, os suspeitos "são responsáveis pela gestão de bancas de venda direta ao consumidor, pelo armazenamento e distribuição de estupefacientes nos locais de venda, bem como pelo impacto significativo no sentimento de segurança de alguns moradores".

No local estão também presentes equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Os comentários estão desactivados.