Ministério da Saúde sublinha que aumento salarial dos médicos será "muito variável"

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, disse esta quarta-feira que o aumento salarial dos médicos será "muito variável", ressalvando que o regime de dedicação plena e da tabela remuneratória ainda está a ser negociado com os sindicatos, avança a Lusa.

A Ordem dos Médicos lamenta "falta de transparência" da Direção Executiva do SNS

Quando questionado sobre se confirma o aumento de 30% para os médicos, em que situações se aplica, e se está previsto algum outro aumento, Manuel Pizarro afirmou que "será seguramente muito variável". Deu como exemplo o caso dos médicos que passem das Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo A para as USF modelo C, que vão ter um aumento salarial superior a 60%. Mas criticou o PSD por se ter "transformado num partido que faz a sua ação política na base do comentário das notícias dos jornais".

Admitindo que há matérias que separam a visão do Governo da visão dos sindicatos médicos, Pizarro adiantou que as partes chegaram a acordo na maioria das situações, tanto no que respeita à organização do trabalho médico como nas equipas para as urgências. "Estamos agora a trabalhar no regime de dedicação plena e na tabela remuneratória. Tenho a expectativa de que podemos evoluir aqui também", disse o governante.

Os comentários estão desactivados.