Pagamentos com 'contactless' disponíveis em todas as estações de Metro de Lisboa

O Metropolitano de Lisboa disponibiliza, a partir desta quarta-feira, o pagamento do bilhete através do sistema ‘contactless’ nos canais de validação de todas as estações, anunciou a empresa.

“Metro e Visa juntaram-se hoje na estação Alameda para apresentar solução tecnológica Contactless que possibilitará, a curto prazo, o pagamento de viagens diretamente nos validadores”, disse o Metro em comunicado.

Explicou ainda que, “os clientes do Metro de Lisboa não precisam mais inserir o cartão em terminais ou digitar códigos para pagar as suas viagens. Basta aproximar o cartão do validador e o pagamento será efetuado automaticamente (preço normal de viagem: €1,65)”.

O Metropolitano de Lisboa é “o único operador da cidade em que esta nova tecnologia se encontra implementada em toda a rede”.

O lançamento acontece a pouco mais de um mês da Jornada Mundial da Juventude, evento que se espera que traga cerca de um milhão de pessoas à cidade.

