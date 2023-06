Os destroços do Titan foram esta manhã descarregados do navio Horizon Arctic, no cais da Guarda Costeira do Canadá.

As imagens e vídeos mostram partes do submersível, que não aguentou a pressão e implodiu, tendo todas as cinco pessoas morrido.

More debris taken off the by Horizon Arctic crane. Looks like a side panel. Something is covering over the logo. @VOCMNEWS pic.twitter.com/c72m8jTeMa — Allison King (@AllisonKingVOCM) June 28, 2023

Os comentários estão desactivados.