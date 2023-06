Ucranianos prendem homem que terá ajudado em ataque a restaurante

Um homem – acusado de ter ajudado as tropas russas a efetuar um ataque com mísseis que matou pelo menos onze pessoas, incluindo três adolescentes, numa pizzaria no leste da Ucrânia, na noite de terça-feira – foi preso pelas autoridades ucranianas.

Moscovo nega todas as responsabilidades do ataque, afirmando que os seus alvos são somente alvos militares.

"A Rússia não está a atacar infraestruturas civis, está a atacar instalações que estão ligadas, de uma forma ou de outra, a infraestruturas militares", disse aos jornalistas o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov.

Os comentários estão desactivados.