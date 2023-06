O Dilema do Lítio (4): O Projeto Covas de Barrosa

por Roberto Cavaleiro

A notícia de que a Savannah Resources Plc (SRP) cumpriu os requisitos do regulador ambiental APA e assim passou à fase final de concessão do projecto Barroso foi celebrada na Bolsa de Londres com uma valorização das acções ao longo de seis meses de 2,25 para 4,90 GBX. Isso não era inesperado. Como pode ser apreciado pela leitura do relatório anual datado de 04 de abril de 2023, a SRP realizou nos últimos seis anos uma campanha profissional e cuidadosamente pesquisada para obter essa exclusividade. O que era essencialmente um projeto-piloto tem sido cuidadosamente monitorado por outras grandes empresas de mineração que aguardam na fila para iniciar a exploração dos recursos minerais de Portugal e agora terão um modelo de prática regulatória a seguir.

As modificações concedidas pela SRP à APA incluem (1) uma redução da atividade intrusiva e barulhenta (incluindo o uso de explosivos) que será confinada aos dias úteis durante o dia, (2) a construção de novas estradas de acesso para redirecionar o tráfego de veículos pesados para longe de centros de aldeias (3) a redução da poluição do ar decorrente do uso de máquinas pesadas e camiões de última geração no estilo Euclid-Hitachi e (4) a supressão de vazamentos de água artesiana e o uso de água da superfície exclusivas do abastecimento público para manutenção do local. Mas ainda resta a perspectiva de cacofonia e caos organizado nos quinze anos de produção previstos num raio de pelo menos dez quilómetros. Para o efeito, a SRP propôs a constituição de um fundo comunitário regional ao qual destinará um máximo de €500.000 anuais como compensação pelas despesas de instalação de equipamentos de insonorização, climatização e limpeza em propriedades públicas e privadas.

Permanecem três questões muito importantes por resolver: 1. Como Portugal será compensado por esta espoliação, 2. Que regulamentos concretos serão aplicados para garantir a restauração progressiva da paisagem com elevada especificação ambiental 3. Que precauções políticas devem ser tomadas para evitar que a concessão caia em mãos indesejáveis

Nisso, é útil lembrar a situação paralela de oitenta anos atrás, quando o governo foi forçado a intervir na disputa entre a Alemanha e a Grã-Bretanha sobre a produção e exportação de volfrâmio, impondo regulamentos para a segurança da mineração e o racionamento do fornecimento deste estratégico material de guerra. Naquela época, as licenças de exportação eram restritas e a produção de minério era tributada a uma taxa de 45% paga em ouro ou por crédito em libras esterlinas. A exploração da concessão do Barroso será cobrada convencionalmente a uma taxa anual variável ou haverá tributação percentual sobre o valor da produção? Alternativamente, poderia haver um esquema de participação nos lucros, como foi recentemente introduzido pelo Chile, pelo governo comprando ações da concessionária para produzir um melhor retorno nacional?

Quanto ao processo de restauração, há um alerta global por literalmente centenas de projetos de mineração abandonados para onde os empreiteiros seguiram em frente sem cumprir as suas obrigações contratuais. Por exemplo, na Grã-Bretanha, as vastas minas de carvão de superfície de Merthyr, no País de Gales, permanecem abertas ao céu, enquanto uma conta caução estabelecida décadas atrás permanece com apenas um crédito de £ 15.000.000 para cobrir custos agora estimados em seis vezes esse valor. A recuperação de dinheiro de corporações internacionais fugitivas, muitas vezes escondidas em subsidiárias off-shore, é altamente complicada e cara em custos legais. Portanto, a restauração deve ser progressiva e não diferida até o final das operações.

Uma vez que uma concessionária começa a trabalhar, é muito difícil determinar a extensão da sua propriedade por participação e da sua administração, que pode ser baseada num país estrangeiro. Os requisitos globais para lítio, cobre e muitos outros metais, incluindo terras raras, estão a começar a ser moldados como parte de uma nova guerra fria económica. Exacerbado pelos conflitos ucranianos e muitos outros, a fabricação de armas e máquinas logo será uma prioridade sobre as necessidades civis. Na melhor das hipóteses, a produção prevista de veículos elétricos e equipamentos electrónicos pode precisar ser reduzida em pelo menos 50% da demanda crescente, dependendo de quem controla o quê e por quanto tempo.

A indústria de mineração é atualmente avaliada pela Research and Markets em US$ 2,145 bilhões, mas isso pode muito bem ser subestimado devido à miríade de empresas offshore e participações militares secretas. Os seus predadores são poderosos e costumam usar os serviços de segurança e proteção de organizações como o Wagner Group, que atua internacionalmente, mas especialmente implacável na África e no Médio Oriente, onde também possui minas. Os EUA acabam de visar, pela imposição de sanções, várias empresas suspeitas de comércio ilícito de ouro e metais raros para fornecer receita para o financiamento de tais atividades mafiosas.

Assim, os termos finais das concessões mineiras contratadas em Portugal devem incluir a opção de preempção por parte do governo para evitar qualquer transferência para um terceiro que possa ser considerado hostil/inaceitável pela UE.

Tomar 28 de Junho de 2023

