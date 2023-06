Governo confortável com aumentos salariais

A ministra da Presidência admitiu estar confortável com todas as decisões do Governo que permitiram aumentar os salários. Mariana Vieira da Silva disse ainda estar a trabalhar para desenvolver carreiras e salários no setor público.

"Estou muito confortável com todas as decisões do Governo que têm permitido o crescimento dos salários de forma geral", defendeu Mariana Vieira da Silva na comissão parlamentar de Economia.

Já em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) referiu que deverão ser executados este ano 4.900 milhões no âmbito deste programa e que no Orçamento do Estado para 2022, o PRR foi colocado na sua globalidade, não tendo sido feita a distribuição das verbas, tendo em conta o ritmo de cumprimento das metas comprometidas com Bruxelas e a sua efetiva execução.

