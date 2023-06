Um país devoluto!

por José Manuel Azevedo

Economista

Portugal foi dado como devoluto quando 51% dos seus cidadãos inscritos nos cadernos eleitorais foram votar, em janeiro de 2022, e 41% destes (ou seja, um total de 21% da população) decidiram dar a maioria absoluta a um partido, neste caso o PS, que se apoderou do país e do Estado, sem que se vislumbre preocupação significativa quanto ao bem estar de quem o elegeu. Por muitas declarações de intenção que se façam, não há uma estratégia por detrás dos Powerpoint que são apresentados com pompa e circunstância (e de pé, como os teóricos da comunicação terão sugerido), da legislação avulsa que vai sendo publicada, dos anúncios de medidas que não têm expressão prática ou dos milhões que são ‘mandados para cima’ dos problemas estruturais que não queremos enfrentar.

E até é simples, grande parte do dinheiro não é nosso, é da União Europeia, vem do famoso PRR e do Portugal 2030 (lembram-se do ‘Já posso ir ao banco’? Esta atitude diz tudo quanto à nossa maneira de estar: de mão estendida, à espera de uma ‘alma caridosa’ que nos ajude a sair do buraco em que há décadas entrámos e do qual teimamos em não sair...); continuamos na cepa torta, apesar dos milhares de milhões que nos vieram parar às mãos, enquanto assistimos, serenos, medrosos e submissos, a que vários países do Leste europeu nos ultrapassem em diversos indicadores, o mais relevante dos quais o do PIB per capita. Atrás de nós, na Europa a 27, apenas 5 países se encontram!

Entretanto, somos testemunhas, entre a diversão e a consternação, de uma sucessão de ‘trapalhadas’, fruto da total ausência de sentido de Estado dos nossos governantes; da noção de que ‘querem, podem e mandam’ nas instituições – que, para citar um título adaptado de uma publicação de um colunista do Observador, têm vindo a ‘falecer com regularidade’; de fait divers, mas ainda assim não desprezíveis, que vieram a ser conhecidos sobre a TAP, levando à constituição de uma CPI cujos trabalhos terminam hoje, sexta, dia 16, e culminando um processo de audição de várias dezenas de depoentes, que foram dando testemunhos por vezes contraditórios, produzindo afirmações mentirosas como se fossem verdades (de tantas vezes serem proferidas)...

E neste período já decorrido em 2023, a que é que assistimos?

1. Ao crescimento da nossa economia, suportado pelo turismo e pelas exportações, em contraciclo com a UE (facto indesmentível e muito positivo!), sempre usado como arma de arremesso contra os que se vão manifestando descontentes com a realidade da vida quotidiana;

2. Ao constante reforçar do efetivo da função pública, que, há um ano, era de cerca de 742 mil trabalhadores, o número mais alto desde que a série estatística começou a ser analisada;

3. A uma oposição que, ao invés de se unir, se digladia, reclamando para si créditos que pouco aproveitam, e que devia ser liderada pelo segundo maior partido nacional, mas que de facto não o consegue fazer;

4. À completa falta de sentido democrático do Parlamento que bloqueia todas as iniciativas legislativas que não venham da maioria ou dos partidos que proclamam as causas ‘politicamente corretas’: LGBTQIA+, as teorias woke, a igualdade de género (a todo o custo), a proteção (também a todo o custo) dos direitos dos animais, as causas ambientais – tema que só podemos considerar sério, mas sobre o qual muitas posições são infundamentadas – e a tendência para se olhar para o nosso passado com os olhos de hoje, renegando séculos de História, cometendo atrocidades sobre o património, felizmente poucas quando comparadas com o que sucede noutros países, alguns deles bem mais desenvolvidos do que Portugal, e desvalorizando/denegrindo o papel que o país teve no ‘dar novos mundos ao mundo’;

5. À caótica situação em que se encontra o SNS – incapaz de atrair e reter pessoal – com constantes manifestações de insatisfação de utentes e dos próprios profissionais do setor;

6. Às prolongadas greves dos professores, prejudicando os alunos e os pais (que não conseguem ‘programar a sua vida’ e por vezes terem que faltar às suas obrigações profissionais, para acompanhar os filhos);

7. À também prolongada greve dos funcionários judiciais, em particular dos oficiais de justiça, que causa atrasos na tramitação dos processos, na realização das audiências, no proferir das sentenças, etc., etc.;

8. Às greves do setor dos transportes, as quais, mais uma vez, prejudicam todos aqueles que deles se servem e também os que, por efeitos dessa greve, têm, quando podem, que recorrer ao transporte individual;

9. À ausência de um plano, de um sentido, de um desígnio com efeito aglutinador, que nos consiga motivar e entusiasmar.

Ou seja, entregámos o Governo do país a quem manifestamente não sabe aproveitar a vantagem que uma maioria absoluta lhe confere, fazendo as reformas estruturais que se justificam, e demonstrando níveis de incompetência e leviandade que em nada prestigiam o país. Para quando a devolução do poder a quem o consiga exercer de forma adequada, assegurando o posicionamento do país no grupo dos mais desenvolvidos da UE?

Continuamos entregues à nossa sorte. Como diz alguém próximo, é cada um por si e Deus contra todos.

Os comentários estão desactivados.