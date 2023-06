Investigação revela 29 casos de abuso sexual no clube inglês de Watford

Segundo um relatório policial, o antigo funcionário do clube terá abusado dos jovens, utilizado as infraestruturas do Watford.





Phil Edwards, antigo fisioterapeuta do Watford, é suspeito de abuso sexual de jovens do sexo masculino e feminino entre os 13 e os 15 anos.

Entre 1998 e 2019 terão ocorrido 29 casos de abuso sexual no clube inglês, de acordo com uma investigação que envolve Edwards, que morreu em 2019.

Segundo um relatório policial, o antigo funcionário do clube terá abusado dos jovens, utilizado as infraestruturas do Watford.

Em 2019, Phil Edwards foi preso por suspeitas de ter violado uma criança numa clínica em Watford. Pouco tempo depois, foi encontrado morto em casa, autoridades acreditam que se terá tratado de um caso de suicídio.

Vários relatos das vítimas dizem que o alegado violador fazia exames médicos desnecessários, ordenava que se despissem, antes de se deitar ao lado delas e dar-lhes álcool. Também lhes mostrava imagens pornográficas para encorajá-las a realizar atos sexuais.

Em comunicado no site oficial, o Watford reagiu a este caso, pedindo desculpa às vítimas.

"O Watford FC pede desculpas a todos os jovens que vivenciaram o comportamento praticado pelo falecido Phil Edwards enquanto ocupou uma posição de influência e com acessos dentro do clube. Agradecemos aos sobreviventes pela coragem e dignidade em todos os sentidos com o clube. A vossa paciência permitiu-nos conduzir uma investigação interna completa e trabalhar com Clive Sheldon KC e a sua equipa em torno de todas as suas descobertas independentes", lê-se na nota.

