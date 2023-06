Continuação do interrogatório de Eduardo Cabrita adiado para setembro

A continuação do interrogatório de Eduardo Cabrita e o debate instrutório do processo do atropelamento mortal na A6 estavam previstos para esta sexta-feira, no tribunal de Évora, mas foram adiados para setembro.

A informação foi confirmada pelo advogado do antigo ministro, Manuel Magalhães e Silva, que apontou 4 de setembro como a nova data.

Recorde-se que Eduardo Cabrita foi ouvido a 9 de junho, mas o seu depoimento foi interrompido quando a oficial de justiça, que acompanhava os trabalhos, deu início à greve dos funcionários judiciais.

