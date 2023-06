Manchester United quer João Neves

Clube inglês vê muitas qualidades no jovem médio, de 18 anos.





João Neves, médio do Benfica, é um dos alvos do Manchester United para reforçar o plantel da próxima época, avança o jornalista italiano Gianluca Di Marzio.

O clube inglês vê muitas qualidades no jovem médio, de 18 anos, que se encontra ao serviço da seleção portuguesa no Europeu de sub-21.

Neves fez 20 jogos na equipa principal das águias e poderá renovar com o Benfica, que pretender aumentar a cláusula de rescisão, assim como o salário do jogador, já que é uma peça importante do clube.

