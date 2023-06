Tsipras deixa direção do Syriza após pesada derrota nas eleições gregas

Partido de esquerda obteve menos de 18% dos votos, enquanto a Nova Democracia, do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, ultrapassou os 40%.





O líder da oposição grega Alexis Tsipras anunciou, esta quinta-feira, a demissão da liderança do Syriza, na sequência da pesada derrota nas eleições legislativas, no domingo, nas quais a Nova Democracia (ND), de Kyriakos Mitsotakis, onteve maioria absoluta.

"Há alturas em que é preciso tomar decisões cruciais", disse Alexis Tsipras, numa conferência de imprensa em Atenas, adiantando que vai convocar eleições para a liderança do Syriza. "Não escondo que esta é uma decisão dolorosa", acrescentou.

Syriza teve menos de 18% dos votos, enquanto a Nova Democracia, do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, ultrapassou os 40%.

"O partido tem de tomar decisões difíceis e corajosas, que devem servir uma nova visão. É óbvio que isto também me preocupa. Por isso, decidi propor a eleição de uma nova direção pelos membros do partido, como estipulado nos estatutos. É claro que não serei candidato", afirmou ainda.

Recorde-se que Aléxis Tsipras foi primeiro-ministro da Grécia de 2015 a 2019, durante anos politicamente tumultuosos, enquanto o país lutava para permanecer na zona euro e acabar com uma série de resgates internacionais.

