Seleção feminina de futebol submetida a controlo antidoping

A seleção feminina portuguesa foi submetida esta quinta-feira a uma ação de controlo antidoping, na Cidade do Futebol, promovida pela FIFA, antes do arranque da fase final do Campeonato do Mundo, que terá lugar na Austrália e Nova Zelândia a partir de 20 de julho.

Esta é a primeira vez que a seleção feminina marca presença na fase final de um campeonato do Mundo.

A equipa de Francisco Neto estão integradas no Grupo E onde vão defrontar os Países Baixos, Vietname e Estados Unidos.

A seleção feminina vai realizar ainda dois jogos de preparação, o primeiro deles marcado já para sábado, frente à Inglaterra, em Milton Keynes. O segundo será a 7 de julho, frente à Ucrânia, no Estádio do Bessa.

