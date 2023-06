Benfica joga com Al Nassr no Troféu do Algarve

O Benfica vai defrontar no Troféu do Algarve, em 20 e 21 de julho, e com os espanhóis do Celta de Vigo, informaram os encarnados.

"O primeiro encontro do torneio, inserido na pré-temporada 2023/24, realiza-se a 20 de julho, às 20:30, frente aos sauditas do Al Nassr, no Estádio Algarve. A 21 de julho, no mesmo local e hora, os comandados de Roger Schmidt enfrentam os espanhóis do Celta de Vigo”.

Os trabalhos de pré-época arrancam na próxima quarta-feira, com os habituais testes médicos e físicos e depois a equipa parte para St. George's Park, em Inglaterra, para um estágio, entre 9 e 15 de julho.

Está previsto que o primeiro jogo de preparação seja em Inglaterra, em 12 de julho, num jogo particular com o despromovido Southampton, à porta fechada.

Depois do estágio em Inglaterra, os campeões nacionais viajam para a Suíça, onde têm agendado, em 16 de julho, um jogo frente ao Basileia, no St. Jakob Park.

