Um morto em despiste de veículo ligeiro em Beja

Um despiste na Estrada Municipal (EM) 511, em Cabeça Gorda, Monte das Cabeceiras, no concelho de Beja, provocou a morte de um homem. Outras sete pessoas ficaram feridas.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que a vítima mortal tinha 34 anos, e que a EM 511 encontra-se cortada ao trânsito para as operações de socorro.

Os feridos foram transportados para o hospital de Beja.

Estiveram, no local, 42 operacionais, entre os quais elementos de quatro corporações de bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), auxiliados por 15 viaturas, entre as quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Beja e um helicóptero do INEM.

O alerta foi dado pelas 15h46.



