Explosão perto do quartel-general do exército do Sudão

Uma explosão, sentida a quilómetros, atingiu as imediações do quartel-general do exército do Sudão, em Cartum, local onde os combates entre soldados e paramilitares continuam.

Foram observadas enormes colunas de fumo a erguerem-se sobre o complexo militar localizado no centro da capital deste país.

Além disso, diversas pessoas que vivem a sete quilómetros do centro "sentiram as paredes tremerem", descreveram testemunhas à agência France-Presse.

O motivo da explosão não foi imediatamente conhecida, contudo testemunhas referiram que o exército liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan estava a realizar "ataques aéreos contra as Forças de Apoio Rápido, os paramilitares comandados pelo general Mohamed Hamdan Daglo, nos subúrbios a noroeste de Cartum.

A guerra pelo poder, que começou em 15 de abril, já fez pelo menos 2.800 mortos desde 15 de abril, segundo a organização não-governamental Acled.

