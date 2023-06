29 de junho 2023 às 20:30

Supremo Tribunal dos EUA acaba com discriminação positiva nas universidades

Diversas universidades introduziram critérios raciais e étnicos nos seus procedimentos de admissão, no final dos anos 1960, de forma a corrigir as desigualdades decorrentes do passado segregacionista dos Estados Unidos e aumentar a proporção de estudantes negros, hispânicos ou nativos americanos.