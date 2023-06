Lisboa é uma festa para lóbis do Brasil

Esta semana, segundo o jornal O Globo, o deputado federal Arthur Lira, envolvido num caso de corrupção divulgado pelo Folha de S. Paulo, comemorou o seu aniversário em Lisboa, no restaurante-bar da moda Praia no Parque (ao cimo do Parque Eduardo VII), à mesa com a namorada, com o vice-presidente da Câmara dos Deputados Marcos Pereira, com o vice-presidente do União Brasil, António Rueda, e com o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes.





Segundo a imprensa brasileira, a capital portuguesa está na moda para governantes, empresários e poderosos decisores da Justiça do Brasil - como membros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo desde que Gilmar Mendes fixou residência em Cascais.

Esta semana, segundo o jornal O Globo, o deputado federal Arthur Lira, envolvido num caso de corrupção divulgado pelo Folha de S. Paulo, comemorou o seu aniversário em Lisboa, no restaurante-bar da moda Praia no Parque (ao cimo do Parque Eduardo VII), à mesa com a namorada, com o vice-presidente da Câmara dos Deputados Marcos Pereira, com o vice-presidente do União Brasil, António Rueda, e com o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes.

Todos participantes no Fórum Jurídico promovido na capital portuguesa pelo IDT, Faculdade de Direito fundada por Gilmar e seu filho.

Nos três dias do Fórum, o mais animado foi a agenda paralela que fez valer ao evento o nome de ‘GilmarFest’ ou ‘Gilmarpalooza’, descreve o jornal.

«O que não faltou foram almoços, coquetéis e jantares grátis para os convidados de Gilmar», noticiou O Globo, descrevendo as festas com «ministros de Lula, os do Supremo e o próprio Lira...».

De encontros em coberturas na Av. da Liberdade a jantares no Eleven até ao fecho do Sud para uma festa à beira Tejo, houve de tudo, relata o jornal.

«Em meio de drinques e canapés, candidatos a vagas em tribunais faziam seu lobby, enquanto advogados e empresários e advogados cortejavam ministros de Cortes superiores e autoridades com postos estratégicos tão longe dos olhos do público», escreve o jornal.

