Caixa aprova transferência da sede para o Estado

A assembleia-geral da Caixa Geral de Depósitos (CGD) deliberou o pagamento de dividendos ao Estado Português num total de 713 milhões de euros, repartidos por 352 milhões de euros em numerário e 361 milhões de euros em espécie, mediante a entrega da propriedade do edifício sede.

“Conforme oportunamente anunciado, no dia 28 de junho de 2023, realizou-se o reembolso antecipado da emissão Tier 2, no valor de 500 milhões de euros, concretizada em 2018 no âmbito do Plano de Recapitalização acordado entre o Estado Português e a Comissão Europeia”, refere o banco público, acrescentando que “com a liquidação desta operação, os dividendos em numerário e a distribuição em espécie, a Caixa Geral de Depósitos entrega ao Estado e aos investidores privados um total de 1,2 mil milhões de euros, em 2023”.

Com esta operação fica concluído o pagamento da totalidade das emissões colocadas junto de investidores privados – tendo em conta o reembolso antecipado da emissão AT1 em março de 2022 – no valor de 1000 milhões de euros e, simultaneamente, com a distribuição deste dividendo, a Caixa acelera o reembolso da recapitalização pública ao saldar 1.675 milhões dos 2.500 milhões de euros investidos, ou seja, 2/3 do total.

E acrescenta: “O objetivo do conselho de administração é devolver todo o dinheiro investido pelo Estado Português até 2025, com base nos dividendos referentes aos exercícios de 2023 e 2024, caso não se verifiquem alterações significativas de mercado”.

A Caixa vai-se manter no edifício sede, como inquilina, até 2026, ocupando áreas previamente acordadas e celebrando, após a transmissão da sua propriedade, um contrato de arrendamento com o Estado. “O edifício sede da Caixa Geral de Depósitos, situado na Av. João XXI, em Lisboa, foi avaliado em 361 milhões de euros, tendo este valor sido determinado pelo resultado da média de três avaliações independentes. A entrega da propriedade ao Estado Português está condicionada à autorização por parte do Banco Central Europeu, na qualidade de Entidade de Supervisão da Caixa, e à realização de todos os trâmites legais inerentes à transmissão do imóvel”.

