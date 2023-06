CMVM suspende negociação das ações da Cofina

O conselho de administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinou esta sexta-feira a suspensão das ações Cofina, SGPS, SA, "aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado".

Em causa está a notícia avançada pelo Nascer do SOL de que o MBO à Cofina sempre avançou e conta como acionista de referência Cristiano Ronaldo. Fonte ligada ao processo confirmou ao nosso jornal que a proposta do consórcio liderado por Luís Santana e Octávio Ribeiro será apresentada em breve aos atuais acionistas do grupo detentor do Correio da Manhã e da CMTV e comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A operação tinha sido anunciada no início do mês e foi justificada pelo facto de “a equipa ter um conhecimento profundo da Cofina Media, um projeto vencedor, credível e independente. A motivação para este negócio passa pelo desenvolvimento do seu modelo de negócio, ao mesmo tempo que se garante a sua independência, pois entendemos que um projeto jornalístico só o é se for independente”.

Nessa altura, numa nota enviada ao Nascer do SOL, defendia que a equipa “está consciente que haverá forças que se movem para prejudicar esta operação, o que não constitui uma surpresa, tendo em conta que, há interesses nas sociedades atuais que se movimentam no sentido de reduzir ou anular os media independentes, corajosos e ao serviço dos leitores e da sociedade”.

O administrador executivo da Cofina Media garantiu que o projeto vai assegurar o necessário financiamento junto, “em primeiro lugar dos promotores do MBO, mas também junto das instituições financeiras e de investidores nacionais idóneos e confortáveis com a independência dos media, único garante da credibilidade e do sucesso empresarial da Cofina Media”, acrescentando que a “independência que caracteriza os meios da Cofina Media é um valor de que a equipa não abdica, assegurando desta forma a sua sustentabilidade, garantindo aos portugueses que em momento algum ficará refém de qualquer tipo de interesses, sejam eles de âmbito político, económico, religioso ou desportivo”.

