Companhias aéreas SATA transportaram 1 milhão de passageiros em 2023

As companhias aéreas do Grupo SATA transportaram um milhão de passageiros transportados em 2023, "cerca de dois meses mais cedo do que em 2022 e antes do prazo previsto para este ano", revelou em comunicado, acrescentando que "esta evolução representa um crescimento no número de passageiros transportados de 34% face ao período homólogo".

Para este aumento da procura, o grupo destacou "um conjunto concertado de iniciativas operacionais e comerciais, das quais se destacam o alargamento de acordos de interline virtual com parceiros aéreos que apresentam agora a oferta da SATA Azores Airlines com destino aos Açores nas suas respetivas plataformas de reservas, uma maior disponibilidade de oferta online, através da presença em motores de busca de viagens globais e, ainda, ações de promoção, desenvolvidas ao longo de todo o ano, com operadores turísticos e agentes de viagens".

E acrescentou que "é esperado que o verão IATA de 2023 volte a confirmar a atração pelas rotas servidas pela SATA Air Açores e Azores Airlines, nomeadamente no Arquipélago dos Açores que é o destino natural das duas companhias aéreas do grupo SATA, esperando-se alcançar um novo recorde de passageiros transportados".

