Cancelo de saída do Bayern de Munique

João Cancelo está de saída do Bayern Munique após seis meses da sua chegada. O anúncio foi feito pelo clube na tarde desta sexta-feira.

Desta forma, os alemães optaram por não acionar a opção de compra do português, que foi emprestado pelo Manchester City.

Cancelo deverá, juntamente com Jorge Mendes, seu agente, decidir o futuro, que não deverá passar por um regresso ao City, com quem tem contrato até junho de 2027, mas depois dos desentendimentos com Pep Guardiola, o regresso não é visto com bons olhos.

Ao serviço dos alemães, venceu o campeonato, fez 21 jogos, marcou um golo e conta com seis assistências.

