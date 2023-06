Crise no setor aéreo brasileiro

O setor aéreo brasileiro vive momentos de incerteza, com as suas três empresas enfrentando prejuízos. A Latam já tem o controle compartilhado com a empresa chilena que foi fundida com a TAM, a Azul, que possui boa gestão e frota equilibrada está melhor.. Ela é americana, mas com registro de brasileira, pois seu controlador nasceu no Brasil e tem dupla cidadania. A empresa tem sido discriminada nas rotas, especialmente na rentável ponte Rio-São Paulo, em que dispõe de menos voos do que as duas concorrentes. Mas já oferece voos para a Florida e Paris, devendo em breve abrir a rota de Nova York, sempre partindo de Campinas, em São Paulo. E a Gol, esta brasileira, de família que dominou os autocarros de Brasília, com acordos com empresas estrangeiras. A Gol estaria interessada em uma fusão, segundo fontes ligadas à família Constantino, que a controla. O projeto seria com a Avianca, colombiana, embora com sede no Reino Unido – dirigida pelo empresário salvadorenho Roberto Kriete. No Brasil, com o setor em mãos da iniciativa privada, o governo não cobre prejuízos, embora seja grande credor pela via de impostos atrasados. Hoje a principal ligação do Brasil com a Europa está nas mãos da TAP, que dispõe de cerca de 70 voos por semana de diferentes capitais para Lisboa e Porto. A Air France, bem situada, possui menos de 30 voos semanais.



VARIEDADES

• Militares preocupados com severas punições aos oficiais que tiveram reveladas gravações de WhatsApp, em conversas privadas, comentando o resultado das eleições presidenciais. A esquerda quer a expulsão do Exército, sendo que os coronéis têm mais de 20 anos de carreira com relevância.

• Ao apresentar um livro sobre os dez anos de manifestações que levaram a seu impedimento, a ex-Presidente Dilma afirma que a oposição aos governos do PT é de fascistas.

• Belém, no Pará, deve ser confirmada como a sede da COP 30, em 2025. Com a presença de cerca de uma centena de chefes de estado, como deve ocorrer no final do ano em Dubai, vai dar um up grade à cidade. A coordenação do encontro deve ficar a cargo do embaixador André Corrêa do Lago.

• A população brasileira com mais de 65 anos é de 10% e a de 18 a 29 anos decresceu de 20 para 18%. Ao declarar a raça, 45% se declaram pardos e 10%, pretos.

• A produção do milho no Brasil deve igualar a dos EUA na atual safra. Assim como no algodão, em que também os americanos são relevantes. No milho, a China tem a maior produção mundial.

• Gabigol, o craque do Flamengo, é ambicionado pelo América do México. Mas o contrato com o clube vai até o final de 2024, e as penalidades são grandes.

• A viagem de Lula à Itália e à França indica que seus interlocutores estão mais à esquerda. Efeito de sua posição em relação à invasão da Ucrânia. Tão logo chegou da França, Lula da Silva recebeu a quarta visita de seu amigo Alberto Fernandez em menos de seis meses. A Argentina derrete, com inflação superior a cem por cento e falta de divisas. Lula quer que o banco oficial financie as compras argentinas das empresas brasileiras que suspenderam as vendas por falta de pagamento. A Argentina fez quatro acordos com o FMI e não cumpriu nenhum. O crédito do país é zero. Na visita que fez ao Papa Francisco Lula disse que estava ajudando a Argentina de onde o Pontífice é natural e muito chegado a vice-Presidente Cristina Kirchner.

Rio de Janeiro, junho de 2023

