Tiroteio nos EUA faz pelo menos dois mortos e 28 feridos

Um tiroteio em Baltimore, nos Estados Unidos, terá provocado a morte de pelo menos duas pessoas e outras 28 terão ficado feridas.

De acordo com a imprensa norte-americana, o alerta chegou por volta da meia-noite, hora local, com as autoridades a irem para o local.

Ao chegar, a polícia encontrou uma mulher sem vida e nove pessoas com ferimentos de bala, tendo sido transportadas para um hospital.

Ainda não são conhecidas informações oficiais e não há detalhes sobre o atirador.

Os comentários estão desactivados.