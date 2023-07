Incêndio em prédio em Penafiel deixa 17 pessoas desalojadas

Ainda não é conhecida a origem do incêndio, estando a Polícia Judiciária a tomar conta do caso.





Um homem ficou ferido e outros 17 ficaram desalojados devido a um incêndio num prédio em Cristelo, no concelho de Paredes, esta madrugada.

Em declarações à agência Lusa, fonte do comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse que o alerto para o incêndio foi dado às 3h40, tendo o mesmo sido extinto cerca de 50 minutos depois.

Ainda não é conhecida a origem do incêndio, estando a Polícia Judiciária a tomar conta do caso, apenas que o fogo começou no segundo andar.

