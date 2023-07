Calor: quase 20 concelhos em perigo máximo de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou, esta segunda-feira, quase 20 concelhos dos distritos de Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro em perigo de incêndio máximo.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 37 graus celsius em Évora e em Castelo Branco e os 23 graus em Aveiro, com os distritos do interior norte e centro e o de Faro a terem a maioria dos concelhos em perigo muito elevado.

Por sua vez, em perigo elevado, está a maioria da área do litoral norte, centro e sul, exceto a região do Algarve.

