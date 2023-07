CMVM levanta suspensão de negociações das ações da Cofina

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) levantou, esta segunda-feira, a suspensão das negociações das ações da Cofina, que vigorava desde sexta-feira.

O levantamento ocorre " na sequência da divulgação de informação relevante ao mercado”, diz a CMVM, em comunicado.

Recorde-se que, na sexta-feira, a CMVM tinha determinado a suspensão das ações da Cofina e da Media Capital, tendo dito que aguarda “divulgação de informação relevante ao mercado”.

Já depois disso, a Cofina emitiu também um comunicado em que confirmava “abordagens preliminares por diversos assessores externos, com vista a encetar possíveis negociações, que estão a ser objeto de análise pela sociedade, sem que haja, na presente data, qualquer decisão ou conversações, entre a Cofina e, nomeadamente, a Media Capital ou os seus acionistas”, acrescentando que, “pela sua natureza de sociedade gestora de participações sociais, avalia em permanência todas as oportunidades de negócio que possam valorizar os seus ativos, numa perspetiva de compra ou de venda”.

À agência Lusa, também na sexta-feira, o administrador executivo da Cofina, Luís Santana, confirmou que Cristiano Ronaldo é investidor no `Management Buy Out` (MBO) empresa, que está a ser preparado por um conjunto de quadros.

"Contar com Cristiano Ronaldo, o melhor futebolista de sempre, um atleta de exceção que partilha os valores da exigência, do rigor, do trabalho e da resiliência, como investidor é naturalmente um grande motivo de satisfação para a equipa que está a desenvolver o Management Buy Out da Cofina Media, que oportunamente será apresentado aos acionistas", disse.

