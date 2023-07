Fumo em avião encerra aeroporto da Madeira

Um problema num avião, com destino a Lisboa, da companhia aérea low cost Ryanair obrigou ao encerramento do Aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal, esta segunda-feira.

Ainda antes da descolagem, foi detetado fumo a sair do aparelho, levando não só ao cancelamento do voo, como ao encerramento do Aeroporto, para deixar as pistas disponíveis para os vários meios que foram mobilixados para o local

“Devido a questões técnicas, o voo da Ryanair com destino a Lisboa não prosseguiu viagem, tendo-se realizado o desembarque dos passageiros”, lê-se num comunicado da ANA - Aeroportos de Portugal.

"Foram ativados os procedimentos adequados a este tipo de situação. A operação no aeroporto da Madeira já se encontra normalizada", acrescentou.

