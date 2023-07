Mario Vargas Llosa internado com Covid-19

Esta é a segunda vez que o escritor é hospitalizado com covid-19.





O escritor peruano Mario Vargas Llosa, de 87 anos, foi internado no sábado passado devido a covid-19, revelou o filho do Nobel da Literatura no Twitter.

"Tornamos público que [o nosso pai] está hospitalizado desde sábado depois de ter sido diagnosticado com Covid-19. Está a ser tratado por excelentes profissionais e acompanhado pela família", lê-se numa publicação partilhada no twitter de Álvaro Vargas Llosa, assinada também por Gonzalo e Morgana, filhos do escritor.

"Ele está a ser tratado por excelentes profissionais e acompanhado pela sua família. Pedimos aos média que respeitem a sua privacidade e a nossa neste momento", lê-se ainda.

Sublinhe-se que esta é a segunda vez que Vargas Llosa, que ganhou o Nobel da Literatura em 2010, é hospitalizado com covid-19.

