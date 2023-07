Idoso esfaqueia mulher e tenta matar-se num lar em Fafe

Situação foi descoberta por funcionária do lar.





Um homem, de 88 anos, esfaqueou a mulher, de 83, num lar em Fafe, esta segunda-feira.

A mulher "sofreu, pelo menos, golpes no pescoço e num braço", afirmou fonte do Comando Sub-Regional do Ave, citada pela agência Lusa.

O homem também ficou ferido no pescoço, porque tentou matar-se depois de atacar a mulher.

O alerta para a situação foi dado por uma funcionária do lar.

"A situação ocorreu no quarto de ambos", adiantou a mesma fonte.

O casal foi sido transportado para o Hospital de Guimarães com ferimentos ligeiros.

A Polícia Judiciária está agora a investigar o caso.

Os comentários estão desactivados.