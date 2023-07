O músico que não precisa de ver o mundo para o cantar

O cantor, produtor e compositor, de 64 anos, perdeu a visão aos 12 anos, depois de uma experiência traumática. No entanto, isso não o impediu de ser um dos nomes mais marcantes da música clássica italiana. Regressou agora a Portugal, desta vez, enchendo o grande Altice Arena, nos passados dia 30 de junho e 1 de julho, acompanhado por uma orquestra e por um coro de dezenas de integrantes.

A perda de visão que não o fez perder o sonho

Andrea Bocelli nasceu com glaucoma, uma doença que afeta a visão e, aos 12 anos, enquanto jogava futebol, foi atingido por uma bola no rosto, perdendo completamente a visão. No mesmo ano, o jovem venceu o prémio Margherita d’Oro, em Viareggio, com a canção ‘O Sole Mio’.

De advogado a cantor de música clássica

Antes de se tornar um músico mundialmente conhecido, Andrea Bocelli trabalhou como advogado. O cantor formou-se na Universidade de Pisa, em Direito, no ano de 1970. 10 anos depois, começou a exercer funções, até conhecer o seu futuro professor de canto, o tenor Franco Carelli, que o ajudou na sua carreira musical.

Antes da fama

Para pagar a sua formação musical, o artista teve que atuar em bares, onde cantava acompanhado pelo piano. Foi numa dessas noites que conheceu Enrica Cenzatti, com quem casou em 1992. O casal teve dois filhos e separou-se 10 anos depois de se ter casado. Além desses, tem um outro, fruto do casamento com Veronica Berti, em 2014.

O concerto clássico virtual mais assistido do mundo

Em abril de 2020, o tenor realizou uma live solidária na altura da Páscoa, diretamente da Catedral de Milão. A transmissão alcançou mais de 2,8 milhões de espectadores em tempo real, tornando-se o concerto virtual mais assistido da história no género da música clássica.

Prémios e sucesso

Vencedor de cinco BRIT Awards e três Grammys, Andrea gravou 9 óperas completas, além de álbuns clássicos e populares, tendo vendido mais de 70 milhões de cópias em todo o mundo. Conhecido por grandes clássicos como ‘Con te partiró’ e ‘Vivo por ella’, tornou-se no tenor masculino do século XX mais ouvido pela juventude do século XXI.

Um admirador de Eusébio

O ídolo de infância do cantor era Eusébio da Silva Ferreira, jogador de futebol português. Quando Andrea Bocelli se tornou famoso, foi Eusébio que o quis conhecer e as posições trocaram-se. Em 2017, numa entrevista à Renascença, o tenor revelou que recorda o craque sempre com «grande afecto e admiração».

