Retomadas buscas por mulher desaparecida em Ponte de Lima

Foi vista pela última vez no domingo à tarde nas festas de São Pedro da localidade de Vitorino de Piães.





As buscas pela mulher, de 84 anos, que está desaparecida em Ponte de Lima desde domingo, foram retomadas esta terça-feira de manhã.

A idosa foi vista pela última vez no domingo à tarde, na igreja onde decorriam as festas em honra de São Pedro, na localidade de Vitorino de Piães, no concelho de Ponte de Lima, segundo o Correio da Manhã.

No terreno estão militares da GNR e equipas de salvamento, que continuam a fazer ‘batidas’ na zona onde a mulher foi vista pela última vez.

Os comentários estão desactivados.