Município de Cascais distinguido com Prémio Nacional de Inovação

O município de Cascais foi reconhecido com o ‘Prémio Nacional de Inovação’, na categoria de Empresa Pública ou Administração Pública, pelo consórcio Jornal de Negócios, BPI e Claranet, em parceria com a Nova SBE e a Cotec Portugal,

Na primeira edição do prémio, que pretende assinalar talentos e projetos ligados à inovação, foi atribuído o galardão ao município de Cascais, destacando o desenvolvimento de um ecossistema caracterizado por processos de experimentação e inovação, que procuram envolver o governo local, entidades públicas e Organizações Não Governamentais (ONG’s), Academia e Empresas, tendo como objetivo central o bem-estar do cidadão.

Exemplo disso, é a DNA Cascais, um projeto piloto de desenvolvimento de startups, a dinâmica da política interna da autarquia, enquanto prestadora de serviços públicos de excelência, focados no cidadão, na resposta eficaz às necessidades dos munícipes, na procura de novas soluções para responder às necessidades da população e território.

Este projeto aposta também, no desenvolvimento tecnológico, enquanto aliado nessa estratégia, permitindo experimentar, testar e escalar as iniciativas desenvolvidas na comunidade empresarial local.

“Este prémio não é apenas um testemunho do nosso sucesso, mas também um lembrete de que a inovação é fundamental para enfrentar os desafios do século XXI. Vamos continuar a trabalhar arduamente, com paixão e determinação, para garantir que Cascais serve cada vez melhor as suas populações”, disse Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, que recebeu o prémio em nome da autarquia.

