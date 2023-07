'Rock in Rio' obriga 'Rock in Rio Febras' em Guimarães a mudar de nome

A empresa responsável pelo 'Rock in Rio Lisboa' notificou a organização de um evento chamado 'Rock in Rio Febras', agendado para 22 de julho, em Briteiros S. Salvador, no concelho de Guimarães, a mudar de nome, alegando uso indevido da marca e concorrência desleal.

A situação foi tornada pública no Facebook pela organização do 'Rock in Rio Febras' - que se realiza nas margens do Rio Febras - na página de Facebook, que diz ter recebido uma notificação após ter dos advogados da Rock World Lisboa.

"Teve conhecimento do sucesso do 'Rock in Rio Febras' de 2022 e da organização da edição de 2023, e teme a confusão que a semelhança entre a designação dos dois eventos pode provocar no cidadão incauto. Acusam-nos ainda de 'concorrência desleal' (não é piada). Desta forma, foi-nos veementemente sugerido que alterássemos o nome do festival, sob pena de sermos alvo de ação legal", lê-se na publicação do 'Rock in Rio Febras'.

O presidente da Casa do Povo de Briteiros, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que organiza o 'Rock in Rio Febras', explicou, à agência Lusa, que a festa se trata de uma iniciativa de um grupo de jovens da freguesia de S. Salvador de Briteiros.

"Que não tem qualquer intenção (antes isso fosse possível) de concorrer com o 'Rock in Rio', festival de música realizado no Rio de Janeiro, em Lisboa e em outros pontos do Globo. O local onde decorre esta pequena iniciativa é banhado pelo Rio Febras, que atravessa, aliás, a freguesia", afirmou.

Vasco Marques sublinhou ainda que não é cobrado qualquer valor à entrada e que o evento depende do "trabalho voluntário de um conjunto de pessoas da comunidade da freguesia de S. Salvador de Briteiros". "As poucas receitas que poderá ter" revertem para o centro de dia, acrescentou.

