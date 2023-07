Macron anuncia lei de emergência para reparar danos provados pelos protestos

Objetivo, diz do Presidente francês, é ajudar financeiramente as cidades para reparações relativas a "estradas, estabelecimentos municipais e escolas" que tinham ficado destruídas.





Emmanuel Macron anunciou esta terça-feira um projeto de lei de emergência que visa restaurar os danos danificados provados pelos protestos em massa que têm enchido as ruas de França nos últimos dias.

O objetivo, diz do Presidente francês, é ajudar financeiramente as cidades para reparações relativas a "estradas, estabelecimentos municipais e escolas" que tinham ficado destruídas.

"Vamos ser extremamente firmes e claros com as seguradoras, município a município", assegurou Macron, durante a reunião com autarcas no Eliseu, o palácio presidencial em Paris.

As manifestações começaram na sequência da morte do jovem Nahel de 17 anos, atingido a tiro pela polícia durante um controlo de trânsito em Nanterre (nos arredores de Paris) no passado dia 27 de junho.

