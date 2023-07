Diferentes formas de praia. As muitas adaptações para quem não é assim tão fã ou está longe

A praia é o ponto alto do verão para muitos mas nem todos gostam. E cada vez mais há outro tipo de hipóteses mais descontraídas, sem tanta confusão ou com vistas de cortar a respiração. Para os amantes de piscinas, há muitas com água do mar.





Figueira da Foz. Piscinas de água salgada e aquecida

A Figueira da Foz vai ter não uma mas duas piscinas com água salgada e aquecida já este verão. E a previsão é que abram ao público no final deste mês. Antes a ideia da autarquia liderada por Pedro Santana Lopes era que apenas existisse uma piscina deste género no areal de Buarcos, entre os passadiços e a avenida do Brasil, mas o presidente deu recentemente a novidade de que será instalada uma segunda piscina em São Julião, em frente à pista de atletismo. A água é aquecida por panéis solares. As praias - cada uma representa um investimento de 100 mil euros - terão três veículos elétricos estilo transfer para transportar os banhistas pelo areal.

Aquecida e integrada numa praia perto do Porto

Foi na praia de Canide Norte, em Vila Nova de Gaia, que no ano passado abriu ao público: trata-se de uma piscina com água do mar aquecida instalada entre os bares Grão de Areia e Ar de Mar. O acesso é gratuito - mas limitado - e a piscina tem 20 por 25 metros, profundidade máxima de um metro e água a uma temperatura entre os 28 e 29 graus. Conta ainda com barracas de apoio e uma barreira para proteger o espaço do vento. A piscina é 100% sustentável uma vez que é usada água do mar, aquecida por painéis solares. Se as regras se mantiverem como em 2022, a entrada é feita por ordem de chegada, em grupos de 50 pessoas, com uma permanência máxima de 30 minutos.

Live Beach, em Mangualde. A maior praia de montanha

É uma praia artificial perto do Monte da Senhora do Castelo, em Mangualde e, à vista, parece uma a sério. No local, é possível desfrutar de banhos de sol, sem ter que se deslocar até à costa. O espaço está aberto todos os dias das 9h30 às 19h e possui uma área para piqueniques, com sombra, e ainda um restaurante. No areal há ainda um bar com bebidas, gelados, granizados e bolas de berlim. Entitulada por muitos como ‘a maior praia de montanha’, proporciona ainda estacionamento, espreguiçadeiras e é amiga de todos porque as pessoas com mobilidade reduzida têm ao dispor o passadiço, a cadeira anfíbia e um espaço próprio na piscina.

Piscina oceânica de Arribas, uma das maiores da Europa

A piscina oceânica Arribas situa-se no Arribas Sintra Hotel na Praia Grande e conta com uma temperatura média da água entre os 19ºC e os 24ºC, sendo que a água vem diretamente do mar. Tem 100 metros de comprimento, é constituída por dois planos de água, um para crianças, com uma profundidade até 0,65 metros e outro para adultos, com uma profundidade compreendida entre os 0,80 metros e os 3,95 metros e é, por isso, uma das maiores piscinas de água salgada da Europa. Por razões de segurança, a piscina possui um nadador salvador e 2 vigilantes, durante a época balnear, entre maio e setembro ou outubro, consoante as condições climatéricas.

Piscina praia de Castelo Branco, um lugar de referência

É claramente um local de referência em Castelo Branco tendo em conta que abriu portas ao público há quase 20 anos e conta com extensas áreas do plano de água e do relvado envolvente. Desde 2004 já acolheu mais de 740 mil pessoas e durante os meses de julho e agosto, conta com atividades para todos como hidroginástica, aqua zumba, atividades lúdicas e pedagógicas para as crianças e muita actividade para os utilizadores. Conta com lugares de estacionamento, cacifos, 3.950 metros quadrados de espelho água, zona de relvado, campo de jogos em caixa de areia, cadeiras e toldos e ainda balneários para mil pessoas.

Piscinas da Praia das Maçãs, água salgada e diversão

No Sintra Sol existem duas piscinas que são abastecidas por água salgada. Uma tem dimensões olímpicas e contém ainda escorregas e zona de recepção de saltos e a outra tem como foco principal as crianças uma vez que conta com dimensões mais curtas. Os hóspedes podem contar com uma zona de espreguiçadeiras junto às piscinas e um espaço relvado para os que preferem o contacto com a relva. Outra das opções passa pela esplanada junto à piscina principal onde é possível tomar uma refeição.

Praia das Rocas, com a serra da Lousã ao alto

A Praia Fluvial das Rocas é um espaço de lazer, animação e divertimento situado num lago com quase um quilómetro de extensão, no coração de Castanheira de Pera. Tem uma piscina com ondas com 2100 metros quadrados (a maior do país), uma albufeira e uma ponte secular. A paisagem mostra as águas límpidas da Ribeira de Pera que se juntam com palmeiras tropicais e a Serra da Lousã ao alto. É possível fazer um passeio em barco a remos ou em gaivota, slide, escalada ou rapel e ainda pernoitar num dos 6 bungalows perfilados na margem da albufeira. Desde que abriu portas, em 2005, registam-se anualmente cerca de 100 mil entradas.

Um paraíso no Alqueva

A cerca de 1,5 quilómetros da aldeia que deu o nome à barragem, nasceu há mais ou menos dois anos a Praia Fluvial de Alqueva. Está situada no coração do Grande Lago. Esta é a segunda praia do concelho de Portel no maior lago artificial da Europa, que oferece um areal e zona relvada com toldos e colmos que se estendem por um vasto espaço de lazer com mais de 15 mil metros quadrados. A praia é vigiada e dispõe de uma zona de banhos delimitada para segurança das crianças, de equipamentos para pessoas com mobilidade reduzida e de diversos equipamentos de lazer para alugar. E é possível também contar ainda com o bar e restaurante com vista para o lago.

O ex-líbris de Porto Moniz

As piscinas naturais de Porto Moniz, na Madeira, são consideradas o ex-líbris do município e o número de visitantes anuais tem crescido. De origem vulcânica - formadas ao longo de milénios através do arrefecimento de lava -, a fisionomia natural destas piscinas viabiliza a entrada constante do mar, o que faz com que a água esteja em constante renovação. A área de solário tem cerca de 3210 metros quadrados e a de natação 3800 metros quadrados, com aproximadamente dois metros de profundidade. Neste local, com uma vista inigualável, é possível alugar espreguiçadeiras e chapéus de sol.

Piscina marítima natural aquecida por um vulcão

A Ponta da Ferraria é um local de paragem obrigatória para quem visita a região de São Miguel. Está localizada no extremo sudoeste da Ilha de São Miguel, nos Ginetes e tem origem em fenómenos geológicos vulcânicos ocorridos nos séculos passados. Esta zona balnear é cada vez mais procurada pelos turistas. A piscina marítima natural é aquecida por um vulcão e fica numa fajã onde também é possível localizar golfinhos e baleias. Para aproveitar as paisagens é possível também visitar o Miradouro da Ponta da Ferraria ou Miradouro da Ilha Sabrina, que oferece um ângulo e vista panorâmica perfeito de toda a fajã lávica, incluindo o Farol da Ferraria.

