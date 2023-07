Segunda-feira foi o dia mais quente de sempre no planeta

O dia 3 de julho de 2023, segunda-feira, foi o mais quente em termos mundiais, desde que há registos, passado pela primeira vez a marca da média dos 17 graus centígrados, segundo uma agência norte-americana.

A temperatura média diária do ar na superfície do planeta na segunda-feira foi calculada em 17,01°C por um serviço dependente da Agência dos EUA para a Atmosfera e os Oceanos (NOAA, na sigla em Inglês). O recorde anterior era de 16,92°C, registado a 24 julho do ano passado.

Sublinhe-se que, segundo os registos daquela entidade que remontam a 1979, a temperatura do ar, varia entre os 12ºC e os 17ºC em termos de média diária ao longo do ano.

