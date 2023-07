Incêndio em habitação no concelho de Beja faz um ferido grave

Um homem, de 75 anos, ficou ferido com gravidade na sequência do incêndio que deflagrou na sua habitação, no concelho de Braga.

A vítima foi transportada pelos bombeiros para o hospital de Beja.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR adiantou, à agência Lusa, que existe uma queixa de violência doméstica contra o homem ferido e que as autoridades estão a investigar uma possivel ligação entre as acusações e o incêndio.

A mesma fonte acrescentou apenas que a mulher e a filha do homem não passaram a última noite em casa e que o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

