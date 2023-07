Realizado primeiro transporte de órgãos num helicóptero para transplante

Foi transportado, “pela primeira na história da Força Aérea”, órgãos para transplante através de um helicóptero.

“Esta manhã, pelas 07H30, a Força Aérea recebeu um pedido do Instituto Português do Sangue e da Transplantação para a missão de recolha e transporte de um órgão com destino a ser transplantado numa outra pessoa”, diz a Força Aérea Portuguesa, em comunicado enviado às redações, esta quarta-feira.

“Tendo em conta a missão emergente e a localização do local de recolha e de destino, a Força Aérea decidiu empenhar um helicóptero AW119 Koala, da Esquadra 552 – “Zangões”, destacado no Aeródromo de Manobra N.º 1, em Ovar”, diz ainda a nota.”

A missão decorreu em território nacional, ficando concluída pelas 12h10

“Por se tratar de uma missão emergente e com um intervalo curto de tempo, a Força Aérea responde regularmente aos pedidos de transporte de órgãos para transplante que surgem do Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Nestas missões são empenhados normalmente os aviões C-295M da Esquadra 502 – “Elefantes” e Falcon 50 da Esquadra 504 – “Linces”, relembra a Força Aérea, que explica que a escolha do meio aéreo a empregar está relacionada com “a capacidade de aterrar próximo às unidades hospitalares envolvidas na missão de transplantação, bem como na distância entre o ponto de recolha e o ponto de entrega”

Desde o início de 2023, a Força Aérea já realizou 14 transportes de órgãos para transplante, diz a mesma publicação.

