"Dou-lhe uma tristeza, não é desta que eu morro". O telefonema entre Marcelo e Costa

Marcelo Rebelo de Sousa saiu do hospital com um aparelho para medir a tensão.





O Presidente da República teve alta médica, na quarta-feira à tarde, depois de ter ido para o hospital devindo a um desmaio, quando estava quando estava na Faculdade de Ciências e Tecnologia, na Caparica.

Em declarações aos jornalistas, à saída do hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, para onde foi levado após a indisposição, Marcelo Rebelo de Sousa revelou que “a tensão estava muito baixa”.

"Comecei a ter os sintomas que tive em Braga, uma quebra de tensão repentina. Afastei-me do grupo e tentei fazer o que fiz em Braga", explicou, acrescentando, no entanto, que não conseguiu evitar o desmaio.

Aos jornalistas, o chefe de Estado relatou ainda a conversa telefónica que teve com o primeiro-ministro. "Dou-lhe uma tristeza, não é desta que eu morro”, terá dito Marcelo a Costa. “Estamos sempre a brincar para ver quem faz o elogio fúnebre um do outro", acrescentou.

Embora, os valores dos exames do Presidente estivessem normais, saiu do hospital com um aparelho para analisar a tensão.

Os comentários estão desactivados.