Avó detida em flagrante delito por abusos sexuais à neta

Uma mulher, de 56 anos, foi detida em flagrante delito, na segunda-feira passada, pela prática de abuso sexual de crianças agravado e de pornografia de menores agravado, crimes que eram cometidos contra a sua neta de 12 anos.

Os crimes ocorreram em casa da mulher, detentora da guarda legal da vítima, no concelho de Redondo, distrito de Évora.

Os abusos sexuais ocorreram de forma reiterada desde o ano passado, “tendo a detida aproveitado a relação de ascendência familiar e tutela, elaborando vídeos e fotografias de teor pornográfico com a participação da menor, os quais partilhava através das redes sociais com diversos homens com quem mantinha conversações de teor sexual”, informa a PJ em comunicado.

A mulher já foi sujeita a primeiro interrogatório tendo-lhe sido decretada a prisão preventiva.

