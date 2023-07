A importância das relações bilaterais na CPLP

Porque o passado faz parte da nossa história, da nossa vivência e também da nossa experiência, aceitá-lo e conviver com ele remete-nos para um presente que pode ser de partilha e de crescimento, onde as trocas comerciais e a ajuda mútua podem conduzir-nos a um patamar de eficiência mais alto e a melhores resultados a médio e a longo prazo.





por Nelma Fernandes

Presidente da Confederação Empresarial da CPLP

A visita do primeiro-ministro português, António Costa, a Angola foi de extrema importância e aconteceu num momento bastante especial do ponto de vista estratégico para as relações bilaterais dos dois países irmãos. Em concreto, os 13 acordos de cooperação bilateral assinados irão contribuir para o fortalecimento das relações económicas e financeiras, o que vai estimular o interesse das empresas portuguesas no que respeita ao alargamento de mercado e a novas oportunidades de expansão.

Paralelamente, esta cooperação também contribui para consolidar o Pilar Económico assumido por Angola na sua presidência pro tempore da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que visa o desenvolvimento do potencial dos Estados-membros.

Por outro lado, importa igualmente realçar a maturidade de ambos os países ao falarem de forma muito saudável das questões históricas da colonização. Porque o passado faz parte da nossa história, da nossa vivência e também da nossa experiência, aceitá-lo e conviver com ele remete-nos para um presente que pode ser de partilha e de crescimento, onde as trocas comerciais e a ajuda mútua podem conduzir-nos a um patamar de eficiência mais alto e a melhores resultados a médio e a longo prazo.

As relações bilaterais dos membros da CPLP são na verdade a base para construirmos relações solidárias dentro deste bloco económico.

Tanto Angola como Portugal são importantes países dentro da comunidade, onde cada um tem o seu papel fundamental a desempenhar. Estamos a falar de uma comunidade, a CPLP, que com a nova reorganização geoestratégica ao nível mundial - onde a confiança e segurança são palavras de ordem - associada aos grandes recursos de que dispõe, nomeadamente nas áreas de petróleo e gás, alimentação, mar e outros serviços, assume-se como a resposta às necessidades globais de mercado.

Este é sem dúvida o momento de dar continuidade às relações e criar uma estratégia económica comum que vai materializar o grande e verdadeiro potencial que tem a CPLP.

